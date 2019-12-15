Камень, который в разы ценнее алмаза

В ближайшем будущем цена на этот камень обещает взлететь до небес. Уже сегодня он входит в пятёрку самых желанных и продаваемых минералов планеты. Самоцвет, будучи совсем юным, успел сняться в одном из самых кассовых фильмов XX века и стать визитной карточкой старейшего ювелирного бренда мира.

Полудрагоценный камень, найти в природе которой в тысячу раз труднее, чем алмаз, носит название танзанит.

Его судьба, словно история Золушки. Родом из далёкой африканской республики, он долгое время не вызывал у ценителей прекрасного никакого интереса. Его случайно обнаружили пастухи племени масаи у подножия горы Килиманджаро. Когда один из образцов весом десять тысяч карат попал в руки геологов, занимавшихся поставками рубинов в Европу, те решили, что перед ними обыкновенное стекло. Позже, выяснилось, что фиолетово-багровая находка – совершенно новый полудрагоценный камень.

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Это открытие не получило бы широкой огласки, если бы не судьбоносная встреча с известным нью-йоркским ювелиром Тиффани. Грамотно продуманный пиар и маркетинг помогли танзаниту в один миг покорить сердца всех модниц прошлого столетия. Он стал обязательным гостем всех ковровых дорожек и не сходил с обложек модных журналов, затмевая своей красотой даже бриллианты. Удивительной красоты синий танзанит окончательно влюбил в себя представительниц слабого пола, когда снялся в знаменитом «Титанике» вместе с Леонардом ДиКаприо. В одной из самых пронзительных историй о любви камень сыграл роль алмаза. В виде кулона в форме сердца он красовался на шее главной героини. Строгий режиссёрский кастинг на это место не прошёл ни голубой алмаз, ни даже синий сапфир. Самым подходящим по цвету и блеску оказался только лишь танзанит.

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Изначально камню, как и полагается суперзвёздам, даже пришлось придумать звучный псевдоним. Ведь по своей сути он - лишь разновидность невзрачного коричневого камня цоизита. Такое название ассоциировалось бы у покупателей со словом «suicide» (самоубийство -англ.), что, понятное дело, не повысило бы его продаж. Тогда он получил имя в честь места своего рождения – республики Танзании. К концу девяностых годов этот самоцвет стал самым продаваемым самоцветом в мире. В XXI веке он всё ещё занимает лидерские позиции, совсем немного уступая сапфиру.

В Танзании до сих пор женщинам народа масаи после рождения ребёнка принято дарить синий самоцвет. Считается, что он приносит своей владелице здоровье, семейное счастье и благополучие.

Ввиду того, что танзанит можно найти только в одной точке нашей планеты на территории длиной всего четыре километра, он считается очень редким. Вероятность обнаружить минерал ещё где-то практически сводится к нулю. Подогревает интерес к танзаниту и тот факт, что его запасов осталось всего лишь на ближайшие десять лет.

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Кроме всего прочего, работа с танзанитом требует высокого мастерства. Ведь достаточно одного неточного движения, неправильно рассчитанного удара, и образец может рассыпаться на тысячи осколков. Дороже всего ценятся образцы минералов, обладающие голубыми оттенками. При этом с помощью термообработки бесцветные танзаниты можно подсинить, но такой камень уже будет стоить значительно меньше.

Так как искусственные танзаниты пока ещё не создали, недобросовестные продавцы часто выдают за ценные африканские камни синтетические сапфиры, а иногда даже цветное стекло. Но природа позаботилась об уникальности камня заранее. Так, если смотреть на минерал с разных сторон, то его цвет должен меняться от темно-фиолетового до ярко-синего. Этим правилом рекомендуют пользоваться при его покупке.

Пятьдесят лет назад этот камень укрепил экономику только что образовавшейся африканской республики. Сегодня покупка танзанита считается очень разумной и своевременной инвестицией в будущее. Украшения с ним уже передаются по наследству, и становятся семейными реликвиями.